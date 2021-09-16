Anne Çocuk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü'ne Senen Başyurt getirildi

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Genel Müdürlüğü’ne Senem Başyurt getirildi. 1 Eylül’de göreve başlayan Başyurt, özel sektör ve sivil toplumda uzun yıllara dayanan birikim ve deneyimiyle AÇEV’e liderlik ederken kurumsallaşma, kaynak geliştirme ve dijitalleşmeye odaklanmayı hedefliyor.

Senem Başyurt Kimdir?

Robert Kolej’den mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans, İngiltere’deki Exeter Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayan Başyurt, iş hayatına Andersen Consulting'de başladı. Kariyerine yatırım bankacılığı alanında devam ederek Körfezbank, Demirbank ve HSBC'de çalışan Başyurt, Ernst & Young (EY) Türkiye’ye Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizmetleri alanında yönetici direktör olarak katıldı. 2012 yılında EY Türkiye’nin Destek Hizmetleri Direktörlüğü görevini üstlendi. Son olarak 2017’de sivil toplum alanına geçerek Darüşşafaka Cemiyeti’nde Genel Sekreterlik görevini üstlendi.