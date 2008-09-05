Anne-çocuk bağı, doğal doğumda daha güçlü

Hamilelik sırasında saunaya girmek sakıncalı

Yale Üniversitesi’nden araştırmacılara göre, doğal doğum sırasında serviks ve vajinanın uyarılmasıyla salgılanan hormonlar kadınların annelik performansı üzerinde etkili olan güçlü duygular uyandırıyor. Bebeğin cerrahi operasyonla rahimden alındığı sezaryen doğumdaysa, nörohormonal sürecin değişime uğraması sonucu bebek ile anne arasındaki bağın zayıflaması riski oluşuyor. Araştırmanın sonuçları sezaryenle doğum oranının yüksek olduğu İngiltere ve diğer Batı ülkelerinde endişe yarattı.İlk defa anne olan 20 kadının beyin aktivitelerini inceleyen araştırmacılar doğal doğum yapan annelerin doğum sonrasındaki iki ile dört hafta arasında bebeklerinin ağlamalarına karşı daha hassas olduklarını gösterdi. Daha önce hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar da sezaryen doğum yapıldığında hayvanların yavrularına karşı daha az annelik davranışları sergilediklerini göstermişti.