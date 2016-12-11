Anne beyaz eşyayla ikna edildi; Melek okuluna kavuştu

Diyarbakır’da Melek Çetinkaya, Anadolu lisesini kazandı. Anne, “Çamaşırı kim yıkayacak?” deyip göndermedi. Kaymakamlık anneye beyaz eşya aldı. Melek okullu oldu.

Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır’ın Hani İlçesi Sergen Köyü’nde yaşayan Melek Çetinkaya (15), köy okulunda okuyup, evde sınavlara hazırlanarak girdiği 2016 TEOG Sınavı’ndan 460 puan aldı. Okul müdürü tarafından Diyarbakır 80. Yıl Anadolu Lisesi’ne kaydı yaptırılan Melek, annesi rahatsız olduğu için ev işlerine yardım etsin diye okula gönderilmedi. Hani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün durumu Hani Kaymakamlığı’na bildirmesi üzerine Diyarbakır Valiliği, Hani Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Melek’in maddi imkânsızlık ve annesinin hasta olması nedeniyle evde çamaşır, bulaşık gibi işlere yardım etmesi için okul gönderilmediği belirlendi. Annesi ile görüşülerek ihtiyaçlarının karşılanacağı sözü verildi. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli süpürge alındı.

"6 yıl önce babam öldü, doktor olacağım"

Melek’in eğitim masraflarının karşılanacağı da belirtildi. Aile ikna edilerek Melek, Diyarbakır 80. Yıl Anadolu Lisesi’ndeki sırasına oturdu. Ayrıca Diyarbakır’da öğrenci yurduna yerleştirildi. Hafta sonu ise köyüne annesinin yanına gittiği öğrenildi.

Melek ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "İmkânsızlıklara rağmen, gece gündüz derslerime çalıştım. Hayalim en iyi okulda okumaktı. Yüksek puan alınca çok mutlu olmuştum. Ailem okula göndermeyince günlerce ağladım. Umutlarım tükenirken, rehber öğretmenler tarama için okula gitmiş ve durumumu öğrenmişler. Okuluma kavuştum çok mutluyum. Babamı 6 yıl önce kalp krizinden kaybettim. Bundan dolayı okuyup doktor olacağım. Kızların okumaya daha çok hakkı var. Kızlar okumazsa erken yaşta evlendirilecek. Aileler kızlarını okullarından mahrum etmesin, cahil kalmalarına, çocuk gelin olmalarına sebep olmasınlar.” Hasta olduğu için iş yapamadığını belirten anne Nesriye Çetinkaya da kızı okuluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.