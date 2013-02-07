Anne babalara 'bebeğiniz gayrimeşru mu?' şoku

Hülya Karabağlı/ Ankara



Yeni doğan bebekler için hazırlanan formda yer alan “Çocuk evlilik içi mi, evlilik dışı mı?”, “Bebeğin dini nedir?” gibi sorular tartışma yarattı. Konuyu gündeme taşıyan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, “Bu form utanç tablosudur, Bu, insan hakkı ihlali değildir de nedir?” dedi.

Yeni doğan bebeklere yapılan tarama testlerinin işlendiği yeni form tartışma yarattı.

Eski formda aile ve bebeğin kimlik bilgileriyle yetinilirken, yeni formda kimlik bilgilerine ek olarak bebeğin dini ve evlilik içi-evlilik dışı seçeneklerinin eklenmesi tepkilere neden oldu.

Formu “utanç tablosu" olarak nitelendiren CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı şöyle konuştu:

“Bu, insan hakkı ihlali değildir de nedir? Bu faşizan bir anlayış değildir de nedir? Böyle bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanı’nı da uyarıyorum; derhal bu formu geri çeksin, bebeğin dinini mezhebini sorgulamaktan vazgeçsin.”

Aytuğ Atıcı, “Lütfen bu soruları sormayın. Hiçbir anneye ‘Bu çocuk meşru mu, gayrimeşru mu?’ sorusunu sormayın, hiçbir anneye ‘Bu çocuğun dini nedir?’ diye sormayın” dedi.

CHP'li Atıcı, istenen bilgilerin olası hastalığın tedavisinde kullanılmasının da söz konusu olamayacağına dikkat çekti. Atıcı, "Bunları istemenin bilimsel mantığı yoktur" diye konuştu.

Din hanesi

Yeni formda "bebeğin dini" hanesinin sadece 6 harf sığacak şekilde düzenlenmesinin Hristiyan aileleri nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine ise Atıcı, "İslam dışında hiçbir şeyi sığdıramazsınız. Sorunun cevabı, içinde saklı" karşılığını verdi.