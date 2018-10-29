Anne babalar için çocuklarıyla iletişim semineri

İSTANBUL, (DHA)- KidzMondo’da düzenlenecek \"Ben Ne Söylerim Çocuğum Ne Anlar?\" etkinliği anne ve babalara, dengeli bir ebeveyn-çocuk ilişkisi kurabilmenin yollarını anlatmayı amaçlıyor. Pedagog Gözde Erdoğan konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğe ebeveynlerin katılımına ücretsiz olacak.

KidzMondo tiyatro sahnesinde düzenlenecek olan deneyime dayalı ebeveyn farkındalık atölyelerinde anne babalar, çocuklarıyla doğru iletişim kurabilmeye çalışacak ve kendilerini onların yerine koyabilmeyi deneyecekler. ‘Ben Ne Söylerim Çocuğum Ne Anlar?’ etkinliği kapsamında gerçekleşecek \'Müzikle Tanışma\', \'Rol Kağıtları ile Empati Oyunu\', \'-Mış Gibi Ebeveynlik\' atölyelerinde ebeveynler; çocuklarıyla yaşadıkları negatif olayları pozitife çevirmeyi öğrenecek, çocuklarla doğru iletişim kurabilme yollarını tecrübe edecekler.

Pedagog Gözde Erdoğan’ın ebeveynleri değerlendirip ‘Özel Katılım Sertifikası’ vereceği “KidzMondo Ben Ne Söylerim Çocuğum Ne Anlar?’ etkinliği 4 Kasım Pazar günü 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik, ebeveynlerin katılımına ücretsiz olacak.