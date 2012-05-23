Anne-babalar 'telekulak' şirketi ile çocuklarının telefonunu dinliyor

Alman Bild gazetesinin İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre, İngiltere merkezli Bemilo şirketinin bir hizmeti, anne-babalara çocuklarının mobil cihazları üzerinde tam denetim kurmalarına imkân tanıyor.

Bemilo'nun ayda 3,66 Euro ücretle sunduğu hizmet, ebeveynin diledikleri her noktadan çocuklarının mobil cihazlarına erişebilmesini sağlıyor.

Çocuklarının o gün hangi internet sitelerini dolaştıklarını, kiminle ne kadar süreyle telefon görüşmesi yaptığını öğrenen anne-babalar, gönderilen kısa mesajların içeriğine de göz atabiliyor.

Bemilo firması hedeflerinin öncelikle çocukları pornografik içerikten uzak tutmak olduğunu açıkladı. Veri koruma uzmanları ise hizmetin çocukların veri gizliliğini ihlal ettiği görüşünde.

(Deutsche Welle Türkçe)