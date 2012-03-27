Anne, baba, bebek ve teyze yangında öldü



Çorum'un İskilip ilçesi İkiçise köyündeki 2 katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında biri bebek 4 kişi öldü.

Nurettin Kara’ya (50) ait evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın güçlükle kontrol altına alınırken, evdeki Nurettin Kara ile birlikte eşi, 39 yaşındaki Şerife Kara, 20 günlük bebekleri Fatma Kara ve 29 yaşındaki Adalet Çimen öldü.



Evde bulunan ve hayatını kaybeden Adalet Çimen’in de Şerife Kara’nın kız kardeşi olduğu ve Şanlıurfa’dan 20 gün önce dünyaya gelen yeğeni Fatma Kara’yı görmek için Çorum’a geldiği öğrenildi.

Yangın, Hasan Uysal, Sadık Kara, Recep Karaman, Bekir Yumurtacı, Arif Yumurtacı ve Osman Uysal’ın da evlerine sıçradı. Bu evlerde kullanılamaz hale gelirken içerideki vatandaşlar kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Yangın tamamen söndürülürken neden çıktığı konusunda soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan Kaymakam Mehmet Yılmaz, yangının ilk belirlemelere göre sobadan çıktığını söyledi.