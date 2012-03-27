T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Anne, baba, bebek ve teyze yangında öldü

Çorum'un İskilip ilçesi İkiçise köyündeki 2 katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında biri bebek 4 kişi öldü.

27 Mart 2012 08:07


Çorum'un İskilip ilçesi İkiçise köyündeki 2 katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında biri bebek 4 kişi öldü.

Nurettin Kara’ya (50) ait evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın güçlükle kontrol altına alınırken, evdeki Nurettin Kara ile birlikte eşi, 39 yaşındaki Şerife Kara, 20 günlük bebekleri Fatma Kara ve 29 yaşındaki Adalet Çimen öldü.
 

Evde bulunan ve hayatını kaybeden Adalet Çimen’in de Şerife Kara’nın kız kardeşi olduğu ve Şanlıurfa’dan 20 gün önce dünyaya gelen yeğeni Fatma Kara’yı görmek için Çorum’a geldiği öğrenildi.

Yangın, Hasan Uysal, Sadık Kara, Recep Karaman, Bekir Yumurtacı, Arif Yumurtacı ve Osman Uysal’ın da evlerine sıçradı. Bu evlerde kullanılamaz hale gelirken içerideki vatandaşlar kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Yangın tamamen söndürülürken neden çıktığı konusunda soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan Kaymakam Mehmet Yılmaz, yangının ilk belirlemelere göre sobadan çıktığını söyledi.

 

ETİKETLER

çorumİskilipİkiçiseköyüyangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24