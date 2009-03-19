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Sağlık

Anne adaylarına ücretsiz doğuma hazırlık kursu

Hamilelik ve doğum sürecine ilişkin tüm bilgiler uzman doktorlar tarafından anne adaylarına anlatılıyor.

19 Mart 2009 02:00

Hamilelik ve doğum sürecine ilişkin tüm bilgiler uzman doktorlar tarafından anne adaylarına anlatılıyor.

NTVMSNBC’nin haberine göre, Mohini Çocuk Aile Yaşam Merkezi’nde Memorial uzman doktorları tarafından ücretsiz "Doğuma Hazırlık Kursu düzenlenecek.

Kurs boyunca, hamilelik süresince dikkat edilmesi gereken hususlardan, gebelikte vücutta oluşacak değişiklikler ile doğum süreci ve hamilelik sonrası anne bebek sağlığına kadar bilinmesi gereken her şey, uzman hekimler tarafından anne adaylarına anlatılacak ve onların merak ettiği sorular yanıtlanacak.

Rahat hamilelik ve doğum için

Anne adayları rahat bir hamilelik dönemi için önemli noktalar, ideal doğum şekli, gebelik döneminde beslenme, bebeğin sağlıklı olup olmadığını belirleyebilecek testler gibi akıllarına takılan her türlü konuyla ilgili soruna da bu kursta yanıt bulacak. Programda ayrıca anne adaylarına, rahat bir doğum için yapılacak egzersizler fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından anlatılacak.

5 hafta sürecek ve baba adaylarının da katılabileceği kurs bitiminde, katılımcılara sertifika verilecek.

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