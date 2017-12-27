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Sağlık

Anne adaylarına 'doğum valizi' önerisi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç

27 Aralık 2017 18:33

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, anne adaylarına \'doğum valizi\' hazırlamaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Doç. Dr. Öner, \'doğum valizi\' sayesinde hamilelik sürecinin eksiksiz tamamlanacağını söyledi. 
Doç. Dr. Öner, anne ve baba adaylarının doğuma hazırlık süreçlerinde, son yıllarda farklılık yaşandığına dikkat çekti. Doç. Dr. Öner, bu durumun özellikle anne adaylarına motivasyon sağladığını belirterek, “Doğum gebelik süreci sonrasında bebeğin kucağa alınması ile yaşanan mutluluk ve tarif edilemez duyguların yaşandığı özel bir süreçtir. Bu özel anın eksiksiz geçirilmesi için önceden bazı hazırlıklar yapılıyor. Oda süslemeleri, misafirlere ikramlar, doğum anını ve sonrasını ölümsüzleştirmek için profesyonel fotoğraf çekimi ve anne adayının saç ve yüz bakımı konusunda da hazırlıklar yapılıyor. Bizler de bu sürece destek veriyoruz” diye konuştu. Anne ve baba adaylarının, doğum öncesi, \'doğum valizi\' hazırlamasının önemini anlatan Doç. Dr. Öner, babaların da doğum sürecine katılmasının motivasyon sağladığını vurguladı.
Doç. Dr. Öner, \"Doğum sonrası anne ile bebeğin ten teması da bebeğin anne ile uyumunu ve bağını artırmaktadır. Göbek kordonunun erken kesilmesi, yeni doğan bebeğin kordonundaki kan ve kök hücrelerinden faydalanmasını engellerken, geç kesilmesi ise yeni doğan sarılığını artırmaktadır. Yaptığımız doğum valizi önerisiyle de bu süreç eksiksiz tamamlanmaktadır” diye konuştu.

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