Anne adayları, zumbayla stres atıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da özel bir hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Yrd. Dç. Dr. Melek Büyükkınacı Erol tarafından başlatılan \'Gebelik Okulu\', anne adaylarından yoğun ilgi görüyor. Anne adayları teorik bilgilerin yanı sıra zumba, yoga ve pilates yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Perşembe günleri Akra Otel\'de buluşan anne adayları, Yrd. Dç. Dr. Melek Büyükkınacı Erol\'dan gebelik öncesi, süresi ve sonrasında neler yapmaları, kendilerine ve bebeklerine nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyor. Katılımın ücretsiz olduğu \'gebelik okulu\' 4 saat sürüyor. Her hafta farklı bilgilerle donanan anne adayları, öğrendiklerini hayatlarına uyguluyor. Anne adaylarına kimi zaman eşleri de eşlik ediyor. Teorik eğitimin yanı sıra, belli günlerde gerçekleştirilen zumba, yoga ve pilates seanslarında eğlenen anneler, bir yandan da hamilelik stresini üzerlerinden atıyor. Eğitmenler, anne adaylarının gebeliklerine engel teşkil etmeyen basit hareketleri evlerinde de yapmalarını öneriyor.

Hastaların talebi üzerine gebelik okulu projesini hayata geçirdiklerini anlatan Yrd. Dç. Dr. Melek Büyükkınacı Erol, önceliklerinin her daim \'sağlıklı anneler, sağlıklı bebekler\' olduğunu kaydetti. Sağlıklı gebelik geçirilebilmesi içinde en önemli şeyin eğitim olduğunu vurgulayan Yrd. Dç. Dr. Erol, \"Bir gebenin tüm ihtiyaçlarını anlatıyoruz. Gebeliğin başlangıcından anne babanın anatomisine, cinsellikten fizyolojiye, gebelikte oluşan fizyolojik değişikliğe kadar birçok konuyu anlatıyoruz. Riskli gebelikle ilgili durumları, doğum ve normal doğum üzerine çalışmalar da işlediğimiz konuların başında geliyor\" diye konuştu.

Annelerin fiziksel sağlıkları yanında ruhsal sağlıklarının da çok önemli olduğunu kaydeden Yrd. Dç. Dr. Erol, \"Müzik ve dans vazgeçilmezimiz. Tüm gebelerimizi egzersize teşvik ediyoruz. Pilates, yoga gibi egzersizleri de okulumuz dahilinde yaptırıyoruz. Zumba gibi dans ve müziği bir araya getiren egzersiz seansları düzenliyoruz. Beslenme, annelere ağrılarını rahatlatması için ilaç dışı teknikleri anlatıyoruz. Bebek bakımından, bebek yolculuğu lohusalık dönemi ve lohusanın ihtiyacına yönelik bilgiler aktarıyoruz\" diye konuştu.

Gebelik okuluna katılmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Ayça Vural, ilk gebeliklerde anne adaylarının hiçbir şey bilmediği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bir şeyler bilmeden anneliğe atılmanın olumsuz yanlarına dikkat çeken Vural, \"Gebelik okulunda birçok şeyi tecrübe edinmiş oluyoruz. Gelecekte karşımıza çıktığında şaşırmayacağız, yabancılık çekmeyeceğiz\" dedi.

Okulu doktorundan duyduğunu söyleyen anne adayı Esra Demir, stresi eğlenceye çevirmenin en güzel yolunu bulduğunu anlatarak, \"Tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Nasip olursa benim kızım olacak. Bu dönemi doktorlarımızla birlikte geçirmenin çok güzel ve verimli olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Gebelik okuluna eşiyle gelen Sezin Erdoğan, \"Çok eğlenceli. İyi ki böyle bir organizasyon oldu. Buradan çok mutlu ayrılıyorum. Her hafta aynı günün gelmesi için bekliyoruz. Eşim de benimle buraya gelerek destek oluyor\" dedi. Eşini gebelik okulunda yalnız bırakmayan satış sorumlusu Fırat Erdoğan ise bebeklerini beklerken eşinin mutlu olmasının ailenin tüm fertlerini mutlu ettiğini söyledi.



