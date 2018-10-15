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Anne adayı Fahriye Evcen'den ev içinde yeni kurallar: Parfüm, kolonya, dışarıdan yemek yasak

Burak Özçivit'in eşinin hamileliği sürecinde tüm yurt dışı gezilerini iptal ettiği belirtildi

15 Ekim 2018 12:53

Anne olmaya hazırlanan ve oyuncu Fahriye Evcen, doğuma kadar yaşanacak süreçte evde uygulanmasını istediği bir dizi kural koyduğu belirtildi. Dışarıdan yemek siparişi vermeyen oyuncunun, evde parfüm ve kolonyayı da yasakladığı aktarıldı.

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre oyuncu Fahriye Evcen, ilk olarak eşi Burak Özçivit'le oturdukları Acarkent'te villanın tamamını boyama ve evin düzenini değiştirme kararı aldı. Evcen'in, bebeğini kucağına alana kadar ise dışarıdan yemek yemeyecek ve özel olarak hazırlanan sağlıklı yiyecekleri tüketeceği ifade edildi.

Bebeklerinin gelişimini şimdiden araştırmaya başladığı söylenen Fahriye Evcen'in, 10’dan fazla kitap siparişi verirken, anne olan arkadaşlarından da tavsiyeler aldığı bilgisi aktarıldı.

Yurt dışı gezileri iptal

Öte yandan eşini yalnız bırakmak istemeyen Burak Özçivit'in ise, hamilelik sürecinde tüm yurt dışı gezilerini iptal ettiği ifade ediliyor.

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