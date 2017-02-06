'Anne' 4 ve 5 yaşındaki iki çocuğunu boğarak öldürdü

İstanbul Bağcılar’da 26 yaşındaki Hatice Tiryaki, 5 yaşındaki oğlu Muhammet ve 4 aylık kızı Rabia Tiryaki’yi boğarak öldürdü. Gözaltına alınan anne, "Sürekli hastalanıyorlardı. Bakamıyordum, eşime çocukları yurda vermemiz gerektiğini söyledim" dedi.

Habertürk gazetesinden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 41’nci Sokak’ta önceki gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Hatice Tiryaki, eşinin işte olduğu sırada cinnet getirdi. Anne Tiryaki, 5 yaşındaki oğlu Muhammet’i elleriyle, 4 aylık bebeği Rabia’yı da yastıkla boğarak öldürdü.

Tiryaki, daha sonra erkek kardeşini arayarak, "Ben iyi değilim. Çocuklarımı da boğarak öldürdüm" dedi.Bunun üzerine eve gelen kardeşi Uğur Arı, yeğenlerinin cansız bedenlerini yatağın üzerinde buldu.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Hatice Tiryaki’nin, “Sürekli olarak hastalanıyorlardı. Ben de iyi bakamıyordum. Bu nedenle de kendimi kötü hissediyordum. Hatta eşime de çocuklara bakamadığımı, yurda vermemiz gerektiğini söyledim. Ancak kendisi kabul etmedi. Oğlumu ellerimle, kız bebeğimi de yastıkla boğdum” dediği öğrenildi. Çocukların cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı