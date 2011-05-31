Anne, 3 yaşındaki çocuğunu sopayla döverek öldürdü

T24 - Konya’da üç yaşındaki bir çocuk, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle annesi tarafından sopayla dövüldü. Kafasına darbe alan küçük çocuk hayatını kaybetti. Anne gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre olay Konya merkez Selçuklu ilçesi Şeker Murat Mahallesi Havzani Sokakta No. 18’de meydana eldi. Evinin önünde oynayan Fırat Teke(3) yaramazlık yaptığı gerekçesiyle annesi Fadimeana Tekin(33) tarafından nacak sopasıyla dövüldü. Kafasına darbe alan küçük çocuk kanlar içinde yerde kaldı. Fırat’ın, kafasının kanlar içinde kalmasına rağmen ağlamaması üzerine Fadimeana Tekin, durumu 112 ekiplerine haber verdi. Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili olarak anne Tekin’i gözaltına aldı. İlk ifadesinde küçük çocuğun yaramazlık yaptığı için sopayla vurduğunu kabul eden şüpheli Fadimeana Tekin, öleceğini tahmin etmediğini ileri sürdü. İmam nikâhlı Koray K. ile yaşayan Fadimeana Tekin, adliyeye sevk edilecek.

ZEDHABER / Zeki Dursun