Anne, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede Suriye uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti.
DHA'nın aktardığı haberde, evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. (DHA)