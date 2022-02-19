Anne, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede Suriye uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti.

DHA'nın aktardığı haberde, evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.