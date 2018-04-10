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Anne, 2 çocuğunu öldürüp, ikinci kattan atladı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kayınvalidesiyle tartışıp cinnet getiren Özlem Karacalıoğlu (23), oğlu Mustafa (4) ve kızı Ayşe'yi (2) bıçaklayarak öldürdükten sonra 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihara kalkıştı

10 Nisan 2018 12:14

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te kayınvalidesiyle tartışıp cinnet getiren Özlem Karacalıoğlu (23), oğlu Mustafa (4) ve kızı Ayşe\'yi (2) bıçaklayarak öldürdükten sonra 2\'nci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Özlem Karacalıoğlu, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olay, gece saatlerinde kent merkezine 29 kilometre mesafedeki Cerit Yeniyahpan Mahallesi\'nde meydana geldi. Aynı binada oturan Özlem Karacalıoğlu ile kayınvalidesi Emine Karacalıoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Zemin kattaki kayınvalidesinin evinde yaşanan tartışmanın ardından Özlem Karacalıoğlu, ikinci kattaki evine çıktı. Cinnet getiren Özlem Karacalıoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla çocukları Mustafa ve Ayşe\'ye saldırdı. Çocuklarını defalarca bıçaklayan Özlem Karacalıoğlu, ardından pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa ve Ayşe kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Özlem Karacalıoğlu ise ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Özlem Karacalıoğlu\'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kardeşin cesedi de Adli Tıp Kurumu\'na götürdü.
Büyükşehir Belediyesi\'nde zabıta olarak görev yapan Özlem Karacalıoğlu\'nun eşi Cuma Karacalıoğlu\'nun (29) olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

 

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