Annan'dan Esed'a son uyarı: Şiddeti, 12 Nisan, 06.00'a kadar önkoşulsuz durdur!

BM ve Arap Birliği'nin Özel Temsilcisi Kofi Annan Hatay'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kentte incelemelerde bulundu, ardından da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile kameraların karşısına geçti. Annan, Esed yönetimine çağrıda bulunarak, "12 Nisan saat 06.00'a kadar şiddeti ön koşulsuz olarak durdurun" dedi. Beşir Atalay ise BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşen sorumluluğu üstlenerek, şiddete "dur" demesi gerektiğini belirtti.

BM Özel Temsilcisi Annan, BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderdi. 4 sayfalık mektupta 'Şam yönetiminin gerçek bir barış işareti vermediği' bildirildi.

BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, Suriye yönetimi ve muhaliflere, en geç 12 Nisan günü saat 06.00'ya kadar şiddeti ön koşulsuz olarak durdurma çağrısı yaptı. Bugün sabah saatlerinde uygulanmaya başlanan 6 maddelik planı konusunda bilgi veren Annan, "Belli yerlerde şiddet sürüyor ama bazı yerlerde de durdu" dedi.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Kofi Annan, "Türk hükümetine bu cömertliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kamplarda bu kadar sığınmacıyı gördükten sonra Suriye yönetiminin askeri faaliyetlerinde ve başka şeylerde yanlış yaptığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Annan'dan Esed'a çağrı: Şiddeti, 12 Nisan, 06.00'a kadar önkoşulsuz durdur!

Kofi Annan ise Suriye yönetimine en geç 12 Nisan günü saat 06.00'ya kadar şiddeti ön koşulsuz olarak durdurma çağrısı yaptı. Annan, gezdiği kamplarda çocuklarla birlikte gelen ailelerin öyküsünü dinlemenin biraz üzücü olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

"Plana uygun olarak bu sabah saat 06.00'da şiddetin durması gerekiyordu. BM Güvenlik Konseyi bu çağrısını sürdürecek. 12 Nisan sabaha kadar durmasını bekliyoruz. Muhalif güçler de bu planı uygulayacağını söyledi. Plan masadan kalkarsa elimizde hiç bir alternatif yok. Şu dakikalarda belli kentlerde şiddet devam ediyor. Plan uygulanmıyor ama uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Ayın 12'sine kadar tüm şiddet durmalı. Çin, planın arkasında duruyor. Kendileri de çağrı yaptı, tavrını sürdürüyor. Dün sınırda yaşanan trajik olaydan üzüntü duyuyoruz. Özellikle sınırlarda tansiyonun yükselmesini istemiyoruz."

Annan: Barış işareti yok Şam yönetiminden tutumunu tamamen değiştirmesini isteyen Annan, Suriye ordusunun kentlerden çekilmesi için verilen nihai tarih olan 10 Nisan'dan önceki günlerin Suriye hükümetinin güçlü barış işareti göndermesi için fırsat oluşturduğunu, ancak son 5 günde böyle bir işaretin verilmediğinin açık olduğunu vurguladı.

Annan: Türkiye planımı sorguladı

Türk hükümetinin kendi planını sorgulamadığını ifade eden Annan, "Görüşmelerde Türk hükümeti benim planımı sorgulamadı. Sorguladıkları Suriye hükümetinin barış planına uyup uymadığıdır" dedi.

Davutoğlu Annan'ı aradı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'da temaslarda bulunan BM ve Arap Birliği'nin Özel Temsilcisi Kofi Annan'ı telefonla aradı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, Annan'ı Yayladağı kampı ziyaretinin ardından, Çin'den telefonla arayarak, Suriye'deki son gelişmelere dair görüşlerini aktardı.

Muhalefet hükümetin Suriye politikasına tepkili ama Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Eliştaş birkez daha "Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanır" dedi.

Atalay: Sığınmacılar güvencemiz altında

Basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da, ülkemize sığınan Suriyeli sığınmacıların Türkiye'nin tam güvencesi altında olduğunu belirterek, "Kilis'teki olayın yeniden tekrarlanması durumunda gerekli önlemleri alacağımızı Suriye yönetimine bildirdik" dedi.

'Suriye yönetimi oyalama taktiği içinde'

Suriye yönetiminin yine oyalama taktiği uyguladığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Annan'ın en başından beri yürüttüğü çabayı destekliyoruz. Suriye deki trajediye barışçıl çözüm dileğimiz. Bizim tespitlerimize göre Suriye yönetimi taahhütlerini yerine getirmiyor. Bu konudaki endişelerimizi Annan da bildirdik. Humus, İdlib ve Halep kentlerinde ordunun kent merkezlerinden çekilmediğini tespit ettik" dedi.

'BM üzerine düşen görevi yapar'

"Gerek Suriye yönetiminin kötü sicili, gerek halen yaptıkları, öncelikle muhaliflerin faaliyetlerini durdurmasına yönelik açıklamaları iyimser olmamızı güçleştirmektedir" diyen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Annan misyon içinde Suriye yönetimi gerekli işbirliğini sergilemediği takdirde BM Güvenlik Konseyi'nin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve Suriye'deki katliama 'dur' demesi kaçınılmaz zorunluluk halini alacaktır'' şeklinde konuştu.