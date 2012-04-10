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Şam'dan Annan'a çağrı:Türkiye'den silahlı militan girerken barış nasıl sağlanır!

Suriye'deki iç savaşın çözümü için Hatay-Pekin-Moskova-Şam hattında diplomasi trafiği devam ediyor

10 Nisan 2012 19:39

Suriye'de iç savaşın diplomatik yollardan çözümü için Hatay-Pekin-Moskova-Şam hattında kritik saatler yaşanırken; Annan'ın Hatay'dan yapacağı açıklama sırasında, Suriye'den "Türkiye'den silahlı militan girişi sürerken, Annan planı nasıl uygulanabilir?" açıklaması geldi.

 
Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın kritik Hatay ziyareti başladı. Doğan Haber Ajansı, ziyaret sırasında dün dört kişinin yaralandığı olayların yaşandığı sınır bölgesinden dumanlar yükseldiğini bildirdi. Annan'ın bugün içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor.
 
Annan'ın altı maddelik planının uygulanması ve Suriye ordusu ile ağır silahların şehirlerden çekilmesi için verdiği süre bugün doluyor. Çekilmenin ardından 12 Nisan Perşembe sabahı ateşkes ilan edilmesi öngörülüyor. Suriye'deki çatışmalardan seken kurşunlar nedeniyle ikisi Türk, ikisi Suriyeli dört kişinin yaralandığı dünkü olayların yankıları ise sürüyor.
 
Başbakan Tayyip Erdoğan, Çin'de gelişmeleri yakından izliyor. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Suriye yönetimi bugün ordunun şehirlerden çekilmeye başladığını açıkladı.
 

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