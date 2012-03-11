Annan: Suriye'de kan dökülmesinin önüne geçmek zor ama ümidim var

T24 - Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan, Esad ile ikinci görüşmesinin ardından iyimser olduğunu söyledi. Ancak Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği temsilcisi, kan dökülmesinin önüne geçmenin zor olacağını kabul etti. "Zor olacak ama ümidimiz var" dedi.

Annan, Suriye Devlet Başkanı ile ikinci görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşşar Esad'a sahada gerçekten etkisi olacak ve bu krize son verecek süreci başlatmaya yardımcı olacak somut öneriler dizisi sunduğunu belirterek, görüşmelerin şiddetin ve cinayetlerin derhal durdurulması, insani yardım kuruluşlarının ülkeye girişi ve diyalog başlatılması konularında yoğunlaştığını kaydetti.

Gerçekçi yanıtın değişimi kabul etmek ve demokratik, barışçıl, istikrarlı, çoğulcu ve insan hakları temelinde refah bir Suriye'nin kalıcı temellerini atacak reformları benimsemek olduğunu ifade eden Annan, ''Devlet Başkanı Esad'a (Rüzgarın yönünü değiştiremezsin, öyleyse yelkeninin yönünü değiştir) diye bilinen eski Afrika özdeyişini anımsattım. Çok kısa süredir buradayım, görüştüğüm hemen herkes barış istiyor. Şiddetin durmasını istiyor. Hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek istiyor. Evet iyimserim, zor alacak ama umut etmeyi sürdürmeliyiz'' diye konuştu.

Yarın akşam geç saatlerde Ankara'ya gelecek olan Annan, temaslarının ardından Salı günü Türkiye'den ayrılacak.

Kofi Annan'ın incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gidip gitmeyeceği konusunun ise henüz netlik kazanmadı.