T24 - BM'nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Suriye özel temsilcisi olarak atandı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki krize ilişkin olarak Annan'ın BM-Arap Birliği ortak özel temsilcisi olarak atandığı duyuruldu.

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Annan'ın BM Genel Kurulu'nun 16 Şubat'ta aldığı 66/253 sayılı karar gereğince özel temsilci olarak atandığı bildirildi.

''İki Genel Sekreter, Sayın Annan'a, bu önemli görevi, bu kritik zamanda, Suriye halkı için kabul etmesi dolayısıyla müteşekkirdir'' denilen açıklamada, Annan'ın yardımcısı olarak bir başka temsilcinin de Arap Bölgesinden seçileceği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

''Özel Temsilci, Suriye'deki krize ilişkin olarak BM ve Arap Birliği Genel Sekreterlerinin üst düzey temsilcisi olacak ve Suriye'de tüm şiddetin ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi ve barışçıl bir çözüm bulunabilmesi için iyi niyet misyonunu yerine getirecektir. Bu kapsamda Özel Temsilci, Genel Kurulunun 66/253 sayılı kararının ve Arap Birliğinin ilgili kararlarının çerçevesinde görev yapacaktır.

Özel Temsilci, Suriye'de şiddeti ve insani krizi durdurmak, Suriye hükümetiyle muhalefet arasında kapsamlı siyasi diyalog yoluyla, Suriyeli halkının demokratik taleplerine yanıt verecek, barışçıl ve herkesi kapsayan, Suriyeliler tarafından yürütülecek siyasi çözümü kolaylaştırmak için Suriye içinde ve dışında ilgili tüm taraflarla geniş istişarelerde bulunacaktır.''