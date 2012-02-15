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Anna Kournikova: Burada çıplak bile gezebilirim

Tenisçi Anna Kournikova, Miami'yi çok sevdiğini ve bunun nedeni olarak da bu şehrin rahat olmasına bağladı.

15 Şubat 2012 14:54

 

T24 - Ünlü tenisçi Anna Kournikova, şu anda yaşamakta olduğu Miami şehrinin rahatlığını çok sevdiğini belirterek, "Burada çıplak bile gezebilirim" dedi.

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The Tennis Space isimli basın organına röportaj veren Kournikova Miami'deki yaşamı hakkında, "Burada kesinlikle çok mutluyum. Yıllardır buradayım. Miami'yi seviyorum, çünkü burası şatafattan uzak bir yer. Etrafta herkes şort ve terliklerle geziyor. New York ya da Miami'deki gibi giyinmek zorunda değilsiniz. Burada sokağa çıplak bile çıkabilirim" dedi.

30 yaşındaki eski sporcu yaşının ilerlemesinden hoşlandığını, kendisini zihinsel anlamda daha iyi hissettiğini söylerken, "Tabii ki yaşınız ilerken 20 yaşındaki deriniz değişmeseydi daha iyi olabilirdi" yorumunu da yaptı.

 

 

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