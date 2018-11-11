Anma töreninde, Atatürk'e hakaretten gözaltına alınan üniversiteli kız tutuklandı (2)

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne\'de 10 Kasım Atatürk\'ü anma törenleri sırasında söylediği sözlerle Atatürk\'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Şüpheli Şahin\'in tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, \"10 Kasım 2018 günü Edirne şehir merkezinde 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Töreni\'nin yapılacağı alana gelerek \'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz\'\' dediği iddiasıyla soruşturma başlatılan şüpheli kişi tutuklanmıştır. Trakya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi olan şüphelinin, saat 09.04\'de başlayan Saygı Duruşu esnasında \'Burada neden bekliyorsunuz, burada ne oluyor\' diyerek bağırmaya başladığı, kolluk görevlilerinin müdahalesi ile alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada da \'Bu bir kıyamdır, Allah\'ın kanunu bilmiyorsunuz, batılı inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı, putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz\' şeklinde ifadeler kullanarak Atatürk\'ün Hatırasına Alenen Hakarette bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 11/11/2018 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir\" denildi.

İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Edirne\'de Atatürk\'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Şahin\'in mahkemede verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Söylediği bir kaç cümleden sonra polis ekiplerince yakalandığını anlatan Şahin, \"Kaldığı yurttan çıkıp anma törenlerinin oraya geldim. O sırada saygı duruşu başlamıştı. Ben bu arada \'bu kıyamdır\' şeklinde söylememe kalmadan polis memurları beni yakaladılar. Bu kıyamdan kastım namazdaki dik duruş halidir. \'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz\' demedim. Polisler beni yakaladığında Allah\'ın kanunu bilmiyor musunuz, Batılı inançları getirdi\' dedim. Fakat bunu sadece polis memurlarına karşı söyledim\" diyerek kendisini savundu.