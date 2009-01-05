Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2009 yılının ilk polemiğine imza attı. Yılın ikinci günü akşamı, Çarkıfelek programını sunan Mehmet Ali Erbil, oyuncu sorusunun cevabı olan ‘Ali Poyrazoğlu’nun adının panoda belirmesinin ardından konuşmasıyla tartışma yaratacak sözler söyledi.



Ünlü oryantal Asena'nın hosteslik yaptığı, Çarkıfelek programında sorulan sorunun yanıtı olan ‘Ali Poyrazoğlu’ isminin panoda belirmesinin ardından sunucu Mehmet Ali Erbil, Poyrazoğlu'nun çok değerli bir tiyatro sanatçısı olduğunu söyledi, evinde de çok zaman kaldığını anlattı. Programda Mehmet Ali Erbil ile Asena arasında şu konuşma geçti:

Mehmet Ali Erbil: Değerli tiyatro sanatçımız Ali Poyrazoğlu. Ben çok ekmeğini yedim, evinde kaldım.



Asena: Ben de çok çalıştım.

Mehmet Ali Erbil: Hadi ya. Sen nerede çalıştın?

Asena: Bodrum'da birlikte çalıştık. Çok ufku geniş bir insan. Çok bilgili.

Mehmet Ali Erbil: Vizyonu çok geniştir. Üç tane lisan bilir. Acayip kültürlüdür.

Asena: iki kelime konuşamadık önünde.



'Anlatsam yer yerinden oynar'



Bu diyalogun ardından konuşmasını sürdüren Erbil şunları söyledi:

“Türk tiyatrosunun çok önemli mihenk taşlarındandır Ali Poyrazoğlu. Ben konservatuarda öğrenciydim. O arada da Devlet Tiyatrosu'nda oyun oynuyorum, misafir sanatçı. Daha 17 yaşındayım filan. O zamanlar gelip Ali'nin evinde kalıyordum. Babam ise çıldırıyordu niye Ali'lerde kalıyorum diye. Çok eğleniyorduk, Korhan Abay ve Ali Poyrazoğlu filan. Ben de ondan sonracığıma, ben de o arada onların tiyatrosunda -böyle arkalarda figüran, migüran oyuna onların tiyatrosunda- çıkıyordum her gece. Ama çok yasaktır. Devlet Tiyatrosunu düşünebiliyor musun? Konservatuvar öğrencisi, özel bir tiyatroda. Her gece çıkıyordum onlarla, gırgır şamata. Ay ne günlerdi onlar. Ali ile Korhan o zamanlar iyi arkadaştılar. (gülüşmeler oluyor, Mehmet Ali Erbil etrafı süzüyor) Ben anlamıyordum o zamanlar çok kücük olduğum için, o işleri. Ben onların çocukları gibiydim. Daha bende ne hikayeler var. Bir anlatsam yer yerinden oynar. Çocukları gibiydim. Rahmetli babam da çok ürkerdi onların evinde kalıyorum, ‘ay çocuğuma bir şey olacak’ diye. Allah rahmet eylesin. Ama kapı gibi çıktım. Gördüğünüz gibi kapı gibi çıktım. Girdiğim gibi çıktım. Kulakları çınlasın Ali'ciğimin.”



