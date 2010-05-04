'Anlatmaya utandığım taleplerde bulundu'

T24

‘Ayaklarını yıkattı, traşını yaptırdı’

‘Nazlıcan hapis hayatı yaşadı’

İşadamı Halis Toprak’ın eşi Nazlıcan Toprak, eşi dahil Aslanlıköşk’te kalan 5 kişi hakkında “ölümle tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, aynı konutta birlikte yaşadığı kişilere karşı kötü muamelede bulunma, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve eziyet” suçlamalarıyla Sarıyer Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Cannes Film Festivali için Fransa’da bulunan Toprak da aynı saatlerde avukatı vasıtasıyla, kendisinden izinsiz olarak 5 gün önce bir gazetede çıkan röportajı nedeniyle Şişli Adliyesi’nde eşine karşı 50 bin liralık tazminat davası açtı.Nazlıcan Toprak, dilekçesinde, kendisini müştemilata kapattığı belirtilen Toprak’ın “Buradan çıkarsan senin ayaklarını kırdırırım. Senin yediğin her lokma sana zehir zıkkım olsun, şeklinde ölümle tehdit edilmiştir” denildi.Sarıyer Adliyesi’ne dün saat 15.00’te avukatı Fatih Volkan’la gelen Toprak, savcıya ifade verdi. Çıkışta Toprak’ın avukatı Fatih Volkan, Halis Toprak’ın Nazlıcan’ı ölümle tehdit edip, köşkün müştemilatında kalmaya zorladığını öne sürdü. Nazlıcan’ın evlendikten sonra eşinin isteğiyle kız kardeşiyle İstanbul’da Aslanlıköşk‘e yerleştiğini anlatan Volkan, “Müvekkilem malikane bölümünde yaşamaya başlamıştır. Bir süre sonra Halis Toprak, dilekçemizde yazmak istemediğimiz taleplerine müvekkilimce olumlu cevap verilmemesi karşısında kötü davranmaya başlamıştır. Evlilikten sonra TMSF, Toprak’ın mal varlığına el koymuştur. Şüpheli ‘Buna sen sebep oldun’ diyerek hakaretler etmiştir.” dedi. Avukat, Toprak’ın eşine, kendisine uğursuzluk getirdiği gerekçesiyle hakaret ettiğini annesi ile kız kardeşini de kapı önüne koymakla tehdit ettiğini öne sürdü. Volkan, “Ayaklarını yıkamış, ayakkabısını giydirmiş, banyosunu, masajını, traşını dahi yapmıştır” dedi.Avukat Volkan, bir çalışanın Nazlıcan’a “Halis Ağa, bir daha köşke çıkmasın, onu içeri almayın, annesinin yanında kalsın” diye emir verdiğini savundu. Nazlıcan’ın kaldığı yerden çıkması engellenerek, 3 ay hapis ve köle hayatı yaşadığı öne sürülerek, intihara kalkıştığı belirtildi. Nazlıcan’ın, hastaneden çıkınca kulübede kaldığı aç, susuz ve harçlıksız bırakıldığı savunuldu. Toprak’ın, Fransa’ya giderken çalışanlara, ‘Yemek vermeyeceksiniz, onu köşke çıkarmayacaksınız’ dediği belirtilerek, eşinin boşanması için ‘boşanmadan dolayı hiçbir şey istemiyorum, diye yaz yoksa ailenle yok olursun’ diye tehdit edildiği savunuldu.