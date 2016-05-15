'Anlaşmanın işlemesinden Merkel sorumlu'



Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkan Yardımcısı Thorsten Schäfer-Gümbel Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Angela Merkel'den beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a itaat etmesi değil, anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesini sağlaması" eleştirisinde bulundu.

Schäfer-Gümbel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Terörle Mücadele Yasası'nda istenen değişikliği yapmayacaklarını söylemesine atıfta bulunarak "Türkiye ile yapılan anlaşmanın işlemesi Başbakan Merkel’in sorumluğunda. Avrupa'nın değerleri mevzubahis olduğunda bir indirime gidilmesi ise mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Türkiye ne yapması gerektiğinin bilincinde"

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ise Almanya'nın Türk hükümetinin taleplerini gereğinden fazla dikkate aldığı iddialarını reddetti. Steinmeier Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte "Türkiye'de doğru bulmadığımız gelişmeler, düşünce ve basın özgürlüğüyle ilgili kısıtlamalar hakkında özgürce konuşmaya devam ediyoruz. Bunu duymak isteyen herkes duyabilir" açıklamasını yaptı.

Vizesiz Avrupa’nın Türkiye için önemine dikkat çeken Bakan "Türkiye ne yapması gerektiğinin bilincinde" şeklinde konuştu ve topun artık Ankara'da olduğunu kaydetti.

"Asıl işi başkaları yaptı"

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ise sığınmacı sayısında yaşanan düşüş konusunda AB ile Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşmasının neredeyse hiçbir etkisi olmadığını savundu.

Seehofer Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Makedonya ve Avusturya Balkan rotasını kapattığı için daha az sığınmacı geliyor" dedi ve asıl işi başkalarının yaptığını savundu. Seehofer "Avusturya ve Balkan ülkelerinin aldığı kararlardan faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.