Anlaşmalı mı anlaşmasız mı: Brexit'in kaderi bu pazar belli olacak

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Britanya Başbakanı Boris Johnson, "pazar gününe kadar bir Brexit anlaşmasına varılmazsa anlaşma yapılmayacağı" konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre 9 ay süren müzakerelere rağmen AB ve Britanya hâlâ birçok konuda anlaşmaya varamadı. Liderler, "Brexit'in anlaşmalı mı anlaşmasız mı sonuçlanacağının bu haftanın sonunda belli olacağını" ifade etti.

Britanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamadan 3 saat süren Johnson-von der Leyen zirvesinin tartışmalı geçtiği ima edildi. Komisyon lideri ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kendi görüşlerimizi açıkladığımız canlı ve ilginç bir konuşma yaptık" dedi.

Von der Leyen, "Birbirimizin durduğu noktayı anlıyoruz. Yakın değiller. Ekipler hemen tekrar konuşup bu sorunları çözmeye başlamalı. Bu haftanın sonunda bir karara varmış olacağız" ifadelerini kullandı.