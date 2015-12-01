T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Anlaşma sonrası Türkiye'de operasyon başladı

Türk güvenlik güçleri Brüksel ile varılan uzlaşma sonrası harekete geçti. Avrupa'ya doğru yola koyulan yüzlerce sığınmacı gözaltına alındı.

01 Aralık 2015 11:08


Türk medyasına yansıyan bilgilere göre, sabaha karşı başlayan operasyonda Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Profesyonel Asayiş Timleri ile Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan görevlendirilen Özel Harekât Taburundan oluşan 250 kişilik operasyon timi görev aldı.

Ayvacık'ta geçişlerin en yoğun olduğu yerler Bahram ve Gülpınar bölgelerindeki sekiz farklı noktaya eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Üç organizatör gözaltına alınırken, sığınmacıların nakliyesinde kullanılacağı belirlenen dört bota el kondu. Gözaltına alınan sığınmacı sayısının bin 300’ü aştığı belirtildi. Yunan adası Lesbos (Midilli), Ayvacık'a birkaç kilometre mesafede bulunuyor.

AB-Türkiye anlaşması

Avrupa'ya mülteci akınını durdurmak için aylardır AB ile Türkiye arasında süren pazarlıkta anlaşma sağlanmıştı. Avrupa'ya göçmen akışını kesecek önlemleri alması halinde Türkiye'ye 3 milyar Euro mali yardım, vize kolaylıkları ve üyelik müzakerelerine tekrar hız verilmesi sağlanacak. Türkiye, AB'den sağlanacak yardım karşılığında daha fazla sığınmacıyı ülkesinde ağırlayacak ve Yunanistan sınırını daha iyi koruyacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkBrükselJandarma Komutanlığı Profesyonel Asayiş TimleriBursa Jandarma Bölge KomutanlığıHarekât TaburundanBahramGülpınarLesbosAyvacıkAB-TürkiyeTürkiyeEuroYunanistanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24