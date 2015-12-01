Anlaşma sonrası Türkiye'de operasyon başladı



Türk medyasına yansıyan bilgilere göre, sabaha karşı başlayan operasyonda Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Profesyonel Asayiş Timleri ile Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan görevlendirilen Özel Harekât Taburundan oluşan 250 kişilik operasyon timi görev aldı.

Ayvacık'ta geçişlerin en yoğun olduğu yerler Bahram ve Gülpınar bölgelerindeki sekiz farklı noktaya eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Üç organizatör gözaltına alınırken, sığınmacıların nakliyesinde kullanılacağı belirlenen dört bota el kondu. Gözaltına alınan sığınmacı sayısının bin 300’ü aştığı belirtildi. Yunan adası Lesbos (Midilli), Ayvacık'a birkaç kilometre mesafede bulunuyor.

AB-Türkiye anlaşması

Avrupa'ya mülteci akınını durdurmak için aylardır AB ile Türkiye arasında süren pazarlıkta anlaşma sağlanmıştı. Avrupa'ya göçmen akışını kesecek önlemleri alması halinde Türkiye'ye 3 milyar Euro mali yardım, vize kolaylıkları ve üyelik müzakerelerine tekrar hız verilmesi sağlanacak. Türkiye, AB'den sağlanacak yardım karşılığında daha fazla sığınmacıyı ülkesinde ağırlayacak ve Yunanistan sınırını daha iyi koruyacak.