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Anlaşma sağlandı; mülteciler AB ülkeleri arasında bölüştürülecek

AB İçişleri Bakanları, 120.000 sığınmacının Avrupa ülkeleri arasında hangi oranda ve nasıl paylaştırılması konusunda uzlaşma sağladı

23 Eylül 2015 01:21

Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Brüksel’deki zirvede, birlik ülkesi üyeleri uzun bir süredir meşgul eden bir sorunu çözüme bağladı. Bakanlar, 120.000 sığınmacının daha Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında paylaştırılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Zirveye katılan diplomatların aktardıklarına göre, oylamada dört ülke aleyhte oy kullandı. Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya’nın ‘hayır’ oyu kullanan ülkeler olduğu bildirildi. Böylelikle AB ülkeleri, oy birliği değil oy çokluğu ilkesine dayanarak karar almış oldu.

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