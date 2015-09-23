Anlaşma sağlandı; mülteciler AB ülkeleri arasında bölüştürülecek

Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Brüksel’deki zirvede, birlik ülkesi üyeleri uzun bir süredir meşgul eden bir sorunu çözüme bağladı. Bakanlar, 120.000 sığınmacının daha Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında paylaştırılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Zirveye katılan diplomatların aktardıklarına göre, oylamada dört ülke aleyhte oy kullandı. Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya’nın ‘hayır’ oyu kullanan ülkeler olduğu bildirildi. Böylelikle AB ülkeleri, oy birliği değil oy çokluğu ilkesine dayanarak karar almış oldu.