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Yaşam

Anlamlı projelere örnek yardım

Sabancı Vakfı, Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında geliştirilen projelere, 1 milyon lira verecek.

23 Şubat 2009 02:00

Sabancı Vakfı, Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında geliştirilen projelere, 1 milyon lira verecek.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Sabancı Vakfı Toplumsal Geliştirme Programı'na başvuruların sona erdiği belirtilerek, "Kadın", "Genç" ve "Engelli" alanlarda geliştirilen projeler için 1 milyon TL tahsis edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Toplumsal adalet", "İstihdam", "Toplumsal katılım" ve "Araştırma ve savunuculuk" başlıkları arasından en fazla sayıda projenin, "İstihdam" ve "Toplumsal adalet" konularında hazırlandığı ifade edildi.

Programın,"Kadınların, gençlerin ve engellilerin toplumda eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif olarak katılmalarını destekleyerek toplumsal gelişmeye katkıda bulunmayı" amaçladığı belirtilen açıklamada, 2009 yılında verilecek hibeler için Türkiye genelinde 54 farklı ilden rekor sayıda başvuru geldiği bildirildi.

Projelerin çoğunluğunun kadın, genç ve engellilere yönelik "İstihdam" ve "Toplumsal adalet" sorunlarını ele aldığı vurgulanan açıklamada, en fazla sayıda başvurunun sırasıyla dernekler, vakıflar ve üniversitelerden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hibe programı çerçevesinde alınan başvuruların önce Sabancı Vakfı iç kurulu tarafından, ardından bağımsız uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirileceği ve sürecin mütevelli heyeti kararıyla sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, değerlendirme sonuçlarının 27 Nisan 2009'da açıklanacağı bildirildi.

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