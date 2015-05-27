Anksiyete bozukluğunun tedavisinde ecstasy kullanılacak

Dr. Philip Wolfson’ın başlarında bulunduğu bir grup Amerikalı psikiyatr, anksiyete bozukluğunun tedavisi amacıyla ABD Sağlık Bakanlığı ve DEA’den Ecstasy kullanım izni aldı.

Bugüne kadarki çalışmalarında Ecstasy’nin anksiyete bozukluğu tedavisinde fayda sağlayacağına dair sıkça görüş belirten Wolfson, gerekli izni almasının ardından 18 denekten oluşacak ekibini toplamaya başladı. Ekibin toplanmasının ardından önümüzdeki yıl, denek 18 kişi üzerinde testler başlayacak.

Test dahilinde 13 kişiye Ecstasy hapı verildikten sonra 8’er saatlik üç seans uygulanacak.Geri kalan 5 kişiye ise, plasebo etkisine sahip ilaçlar verilecek. 15 ay sürecek analizlerin ardından iki grubun tedavi süreçlerine verdiği cevaplar kıyaslanacak.

Deneylerden ortaya çıkacak sonuca göre anksiyete bozukluğunun tedavisinde Ecstasy kullanımı resmen başlayabilir.

Dr. Philip Wolfson’a göre, Ecstasy’nin anksiyete bozukluğuna sahip insanlar üzerinde çok derin ve çabuk bir iyileştirici etkisi var.