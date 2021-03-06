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Yaşam

"Anketörlük kariyerimin en zor sorularından biri" dedi; Vedat Milor, yeni anket başlattı

06 Mart 2021 13:37

Gastronomi yazarı Vedat Milor, "anketörlük kariyerimin en zor sorularından biri" dediği "Adana kebap mutlaka kuyruk yağlı mı olmalı, yoksa kuyruk yağsız da olur mu?" anketini başlattı. 
 
Twitter hesabından yaptığı paylaşım ve anketlerle sık sık gündeme gelen gastronomi yazarı Vedat Milor, yeni bir anket başlattı. 
 
Anketi duyurmadan önce  "Anketörlük kariyerimin en zor sorularından birini soracağım. Basit bir cevabı varmış gibi gözükecek ama çok ciddi bir analitik çözümleme ve muhakeme gerektirecek. Bu soru rahatlıkla NASA veya McKinsey mülakatlarında sorulabilir" diyen Milor, şu ifadeleri kullandı:
 
"ANKET! Bu sefer sizlere basit gözüken bir soru soracağım. Ama gastronomik açıdan en zor ve en spesifik sorulardan biri bu. Hep beraber analitik çözümleme yapmamız gerekecek. Bol şans! Adana kebap mutlaka kuyruk yağlı mı olmalı yoksa kuyruk yağsız da olur mu?
 
Gastronomik bilgisini ve muhakeme yeteneğini kullanarak yorum kısmında bu soruya en iyi cevabı verdiğini düşündüğüm bir arkadaşa Adana kebap ısmarlamak isterim kabul ederse."
 
2 gün daha sürecek olan ankette, 67 bini aşkın kişi oy kullanırken, katılanların yüzde 77'si "Kuyruk yağlı olmalı" dedi. 
 
 
 
vedat miloranketgastronomiyazar
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