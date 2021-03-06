"Anketörlük kariyerimin en zor sorularından biri" dedi; Vedat Milor, yeni anket başlattı

Gastronomi yazarı Vedat Milor, "anketörlük kariyerimin en zor sorularından biri" dediği "Adana kebap mutlaka kuyruk yağlı mı olmalı, yoksa kuyruk yağsız da olur mu?" anketini başlattı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşım ve anketlerle sık sık gündeme gelen gastronomi yazarı Vedat Milor, yeni bir anket başlattı.

Anketi duyurmadan önce "A nketörlük kariyerimin en zor sorularından birini soracağım. Basit bir cevabı varmış gibi gözükecek ama çok ciddi bir analitik çözümleme ve muhakeme gerektirecek. Bu soru rahatlıkla NASA veya McKinsey mülakatlarında sorulabilir" diyen Milor, şu ifadeleri kullandı:

"ANKET! Bu sefer sizlere basit gözüken bir soru soracağım. Ama gastronomik açıdan en zor ve en spesifik sorulardan biri bu. Hep beraber analitik çözümleme yapmamız gerekecek. Bol şans! Adana kebap mutlaka kuyruk yağlı mı olmalı yoksa kuyruk yağsız da olur mu?