Anketöre homofobik saldırı

Gaziantep'te bir firmaya bağlı olarak anketörlük yapan eşcinsel Y.G., kendisine "Müslüman ülkede sizi öldürmek sevaptır, kökünüzü kazıyacağım" sözleriyle saldıran bir kişi tarafından dövüldü. Y.G. önce darp raporu aldı, sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

soL haber portalında yer alan habere göre, Gaziantep'te bir firmaya bağlı olarak anketörlük yapan eşcinsel Y.G., cinsel yönelimi nedeniyle homofobik saldırıya uğradı.

Dün saat 15.30 civarında Gaziantep Masal Parkı'nda anketörlük yapan Y.G., daha önce de tartıştığı şahısla karşılaştı. Daha önceki saldırgan tutumunu sürdüren kişi, yine küfür, tehdit ve hakaret dolu sözlerle Y.G.'ye saldırdı. "Onursuzsunuz, aşağılıksınız, sizin soyunuzu kazıyacağım, öldüreceğim, müslüman ülkede sizi öldürmek sevaptır" gibi tehdit ve hakaret dolu sözlerle saldıran kişi, Y.G.'yi saçından tutup yerlerde sürükledi, kafasını ağaca vurarak darp etti.

Arkadaşları ve olay yerinde bulunan soL muhabiri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen Y.G. burada darp raporu aldı. Daha sonra İbrahimli Polis Merkezine giden Y.G. darp raporuyla birlikte saldırgandan şikayetçi oldu.