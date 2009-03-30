Anketlerin kazananı A&G Başkanı Adil Gür oldu

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde gerçeğe en yakın tahminlerde bulunan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Tarhan Erdem, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin kaybedeni oldu.

Yerel seçimler için yaptığı tahminler tutmayan Erdem’in yerini, anketlerin parlayan yıldızı A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür aldı.

A&G'nin artı eksi 1.5'lik hata payıyla İl Genel Meclisi oylarında AKP'nin yüzde 39.8'lik bir oy alacağı tahminine karşılık, saat 03.30 itibariyle AKP'nin oy oranı 39.1’di.

Yerel seçimler için Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, İl Genel Meclisi ile ilgili araştırmasında AKP'nin yüzde 47.9 oy alacağı tahminin de bulunurken, buna karşın A&G 39.8'lik bir oran bulmuştu.

Saat 03.30 itibariyle İl Genel Meclisi oylarında AKP yüzde 39.1, CHP yüzde 23.3, MHP 16.2, DTP yüzde 5.3 ve SP yüzde 5.2 oy oranı aldı. Adil Gür yönetimindeki A&G Araştırma Şirketi, sonuca daha yakın bir tahmin yapmış oldu.



A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, sonuçlar açıklanmadan önce yaptığı açıklamada, "Konda'nın tahmini tutarsa 'Ustam' kazandı diye sevinirim' dedi.





İşte iki şirketin tahminleri



* Adil Gür yönetimindeki A&G Araştırma Şirketi, CNN Türk için 21-22 Mart tarihleri arasında 44 ilde 5 bin 412 kişiyle yaptığı araştırmada (İl Genel Meclisi), AKP yüzde 39.8, CHP yüzde 26.4, MHP yüzde 15.7, DTP yüzde 5.3, SP yüzde 5.2, DP yüzde 2.6, DSP yüzde 1.4, diğerleri yüzde 3.5 olarak çıkarttı.



* Buna karşın Tarhan Erdem'in yönetimindeki Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, NTV için 14-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 7 bin 615 kişiyle yaptığı araştırmada aynı soruda şu oranları bulmuştu: AKP yüzde 47.9, CHP yüzde 23.5, MHP yüzde 14.3, DTP yüzde 4.2, SP yüzde 3.7, DP yüzde 2.3, DSP yüzde 1.6 diğerleri yüzde 2.5.

