Anketlere göre zafer Syriza'nın



Syriza'nın aldığı oy oranı yüzde 35,5 ile 39,5 arasında değişiyor. Yeni Demokrasi'nin oyu ise yüzde 23-27 aralığında bulunuyor. Üçüncülük için merkez sol To Potami (Nehir) ile aşırı sağcı Altın Şafak arasında başabaş bir yarış söz konusu. Her iki partinin oyları yüzde 6,4 ile yüzde 8 aralığında bulunuyor.

Yunanistan'da on yıllardır siyasete yön vermiş köklü partilerden sosyalist PASOK partisi anketlere göre yüzde 4,2 ila yüzde 5,2 arasındaki oy oranıyla ağır bir yenilgi almış görünüyor. Yunanistan Komünist Partisi ise yüzde 4,7 ile yüzde 5,7 arasında oy alıyor.

Tek başına hükümet kurabilecek mi?

Yunan Nerit televizyonunun sandık çıkış anketine göre Syriza 300 sandalyeli parlamentoda 146-158 arasında sandalye kazanıyor, muhafazakar Yeni Demokrasinin milletvekili sayısı ise 65 ile 75 arasında değişiyor. Aşırı sağcı Altın Şafak partisi ise tahminlere göre 17 ile 22 arasında milletvekili çıkartıyor.

Syriza 151 milletvekili çıkardığı takdirde tek başına hükümet kurabilecek. Aksi halde bir başka partiyle koalisyon kurmak zorunda olacak.

40 yaşındaki Syriza lideri Aleksis Tsipras seçimleri kazandığı takdirde Yunanistan tarihindeki en genç başbakan olacak.