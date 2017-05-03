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Dünya
Deutsche Welle

Anketlere göre Sosyal Demokratlar düşüşte

Almanya'daki son anketler Sosyal Demokrat Parti'nin Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde birinci parti olma şansının azaldığını gösteriyor.

03 Mayıs 2017 19:22

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın açıkladığı ankete göre Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) tahmini oy oranı yüzde 30'un altına düştü. Stern dergisi ve RTL televizyonu tarafından yaptırılan kamuoyu araştırması, Almanların başbakanlık tercihinde SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz geçen haftaya göre puan kaybettiğini gösterdi.

Ankete göre Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı 2 puan düşerek yüzde 28'e geriledi. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) yüzde 36 olan oy oranı ise değişmedi. Yeşiller bir puanlık artışla yüzde 8'e çıkarken Almanya için Alternatif (AfD) bir puan kaybetti ve oy oranı yüzde 8'e geriledi. Sol Parti'nin yüzde 8'lik oranı değişmedi. Bir puan daha kazanan Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 7'ye çıkan oy oranıyla yarın yapılacak bir seçimde oy barajını rahatlıkla aşacağını gösterdi.

"Sosyal adalet" seçim kazandırmaya yetmiyor

Ankette "Başbakan doğrudan seçilecek olsaydı kimi seçerdiniz?" sorusuna da Almanların yüzde 47'si Başbakan Angela Merkel yanıtını verdi. Merkel oy oranını bir hafta öncesine göre 3 puan artırırken Sosyal Demokrat rakibi Martin Schulz 2 puanlık kayıpla yüzde 28'e geriledi.

Yönetim yeterliği kıyaslamasında da SPD 2 puan kaybetti ve Martin Schulz'un başbakan adaylığına seçilmesinden önceki orana düştü. Sosyal Demokrat Parti'nin ülkenin sorunlarıyla başa çıkabileceğine inananların oranı yüzde 11'de kalırken, Alman seçmenin yüzde 32'si Birlik partilerine daha fazla güveniyor. Seçmenin yarısı ise her iki partinin de Almanya'nın sorunlarına çözüm bulabileceğine inanmıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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