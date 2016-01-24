Anketlere göre sağcı AfD güçleniyor



Sağ popülist söylemleri ile dikkat çeken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) sığınmacı tartışmalarının ardından oy oranını artırdı. Emnid'in Bild am Sonntag için yaptığı son ankete göre AfD ilk kez yüzde 10 oy oranına ulaştı. Alman 2. televizyon kanalı ZDF'in yaptığı Politbarometer'e göre AfD yüzde 11 oy oranına ulaşarak Yeşiller'i geride bıraktı. Alman 1. televizyon kanalının yaptığı Deutschlandtrend anketinde de AfD'nin oy oranı yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

Bild am Sonntag için anket yapan Emnid'e göre AfD'yi destekleyenlerin büyük çoğunluğu erkekler. Ancak ankete katılanların yüzde 68'i , AfD'nin oy oranını artırmasına rağmen bunun sadece geçici bir durum olduğu görüşünü dile getiriyor.

Uzmanlar AfD'nin özellikle son aylardaki sığınmacı tartışmaları nedeniyle oy oranını artırdığı görüşünde. 13 Mart'ta Almanya'nın Baden Württemberg, Rheinland Pfalz ve Saksonya Anhalt Eyaletleri'nde yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde AfD'nin alacağı oy oranı merak konusu. Seçimler öncesinde yapılacak televizyon düellosuna AfD'nin adayının da çağırılıp çağırılmaması krize dönüşmüştü. Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'in temsilcileri AfD ile aynı masaya oturmayacaklarını belirtmiş, bunun üzerine düelloyu yapacak olan Güney-Batı Radyo Televizyon Kurumu (SWR) sadece eyalet meclisindeki partilerin temsilcilerini düelloya davet etme kararı almıştı. Baden Württemberg Eyaleti seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) adayı olan Julia Klöckner ise bunun üzerine Sosyal Demokrat Parti'yi, 'şantaj yapmakla' suçlamıştı. Tartışmaların ardından televizyon düellosu iptal edilmişti.

Emnid'in yaptığı ankete katılanların büyük bölümü AfD'nin televizyon düellosuna davet edilmemesini eleştiriyor. Yüzde 53'ük kesim 'AfD de davet edilmeli', derken, yüzde 34 buna karşı olduğunu belirtiyor.