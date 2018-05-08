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"Anketlere göre, İyi Parti'nin oy oranı MHP'yi geride bıraktı"

"İyi Parti aday adaylarından elde ettiği gelir, MHP'nin elde ettiği geliri neredeyse ikiye katladı"

08 Mayıs 2018 15:24

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri yaklaşırken yapılan anketlerde Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İyi Parti'nin oy oranının AKP ile ittifak kuran MHP'nin oy oranını geride bıraktığı belirtildi.

İnternet Haber'de yer alan ahbere göre İyi Parti'nin oy oranı MHP'nin oy oranından yüksek çıkarken, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kızdıracak bir sonuç daha ortaya çıktı. İyi Parti milletvekilliği başvurusunda da MHP'yi geride bıraktı. 

Söz konusu haberde İyi Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuranların sayısının, İyi Parti yönetiminin içinden koptuğu MHP'den aday adayı olanları geçtiği bilgisi aktarıulırken; 24 Haziran seçimleri için MHP’ye bin 810 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı da belirtildi. İYyi Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanların sayısı ise 2 bin 511 kişi olarak belirtildi.

Üyelik ücretlerinde de MHP'yi geçti

İyi Parti adaylık başvurusu yapan erkeklerden 5 bin, kadın ve 25 yaş altı gençlerden 2 bin 500, engelli adaylardan bin lira alırken gazilerden ücret almadı. MHP ise hiçbir ayrıma gitmeden başvuru yapan tüm adaylardan 2 bin 500 lira aldı. Bu durumda İyi Parti aday adaylarından elde ettiği gelir de MHP'nin elde ettiği geliri neredeyse ikiye katladı.

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