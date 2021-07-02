Anketlerde Lula'nın gerisinde görünen Bolsonaro: Seçimde hile olursa görevi devretmem

T24 Dış Haberler

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gelecek yıl gerçekleşecek başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamada "Hile yapılırsa görevi devretmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gelecek yıl yapılacak seçimle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada "Seçimi temiz bir şekilde kazanana görevi devrederim. Hileye değil" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro'nun açıklamaları, aşırı sağcı liderin gelecek yıl seçim sonucunu kabul etmeyeceğine dair endişeler doğurdu. Bolsonaro'nun karşısında gelecek yıl eski solcu Devlet Başkanı Luiz Inacıo Lula de Silva'nın olması bekleniyor. Anketler Lula'nın önde olduğunu gösteriyor.

Bolsonaro'nun sözleri, bu yıl kaybettiği seçimde kanıtsız bir şekilde hile yapıldığını öne süren eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hatırlattı.