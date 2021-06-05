Anketlerde fark iyice açılırken, köşeye sıkışan iktidarın aklındaki plan ne?

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde, iç politikada gerilimin artması, dış politikada olası yön değişikliği, Marmara Denizi’ndeki ekolojik yıkım ve bir edebiyatçının öyküsü ele alınacak.

Saat 20.00’de başlayacak olan programın konuları şöyle sıralanıyor:



- Köşeye sıkışan iktidarın aklındaki plan ne?

- Türkiye’nin sihirli sayıları: 128 milyar, 10 bin…

- Tam İstanbul’u konuşurken bir baktık Marmara Denizi can çekişiyor.

- NATO zirvesine doğru: “Biden in, Putin out” mu oluyor?

- Netanyahu sonrası İsrail hangi gelişmelere gebe?

- Dünyaya tahammül edebilmek için yazmak…

- Endonezya’da yanardağ işçilerinin öyküsü.

- Haftanın fotoğrafları ve basın derlemesi.

Program konukları: Siyasetçi-iktisatçı Nesrin Nas, tarihçi-yazar Reha Çamuroğlu, hidrobiyolog Levent Artüz, EDAM Başkanı Sinan Ülgen, yazar Mario Levi.

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi saat 20.00’de Tele1’de.