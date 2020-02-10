Anketlerde eriyen Demokrat başkan aday adayı Biden, yine seçmene saldırdı: Yalancı köpek suratlı paralı asker

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Demokrat Parti ön seçimlerine giden süreçte favori olarak görülsede yarışın başlamasıyla ciddi bir destek kaybı yaşayan eski başkan yardımcısı Joe Biden, bir kez daha seçmene ettiği hakaretlerle gündeme geldi.

Ön seçimlerinde New Hampshire ayağına kısa süre kala bir kampanya organizasyonu düzenleyen Biden, bir seçmenle tartıştıktan sonra kadına "yalancı köpek suratlı paralı asker" dedi.

AFP'nin aktardığına göre 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Madison Moore, başkan aday adayına Iowa ön seçimlerinde neden başarısız olduğunu sordu.

Iowa'da aldığı kötü sonuçlarla yarışın favorisi statüsü sarsılan Biden yanıt olarak, "Bu iyi bir soru. Hayatında hiç bir ön seçime gittin mi? Hayır gitmedin, seni yalancı köpek suratlı paralı asker" dedi.

Olayın görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşıldı ve tepki topladı. ABD liderinin oğlu Donald Trump Jr., Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer kendi destekçilerinin sorduğu bir soruya cevap veremiyorsa nasıl 6 ay boyunca Trump'ın karşısında duracak?" yazdı.

Biden'ın basın sözcüsü eski başkan yardımcısının yorumlarının bir şaka olduğunu söyleyerek, "Bu bir John Wayne filmine referans. Daha önce de çok kullandı" dedi.

Biden geçen aylarda sık sık seçmenlere karşı kullandığı sert ifadelerle gündeme geldi.Aralık ayında Biden, kendisini eleştiren bir seçmenle kavga etmişti. Oğlu Hunter Biden'ı Ukrayna'da bir enerji şirketinde işe aldırmakla eleştirilen Biden, seçmene "Lanet bir yalancı" ve "Şişko" demişti.

Biden, geçen ay Iowa'daki etkinlikte kendisiyle fotoğraf çektiren bir seçmenin iklim krizi konusundaki görüşleri sebebiyle ön seçimde kendisine oy vermeyeceğini, ancak Kasım'da Donald Trump'la yarışacak olursa destek vereceğini söylemesine tepki göstererek "Git başkasına oy ver" demişti.