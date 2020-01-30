Anketlerde eriyen Biden seçmenlerle atışmadan duramıyor: Geçen ay bir seçmene "şişko" diyen aday adayı, bu sefer de "Git başkasına oy ver" dedi

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Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın farkı 2 puana kadar düşürdüğü Demokrat başkan adaylığı yarışında zirvedeki yerini korumaya çalışan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, seçmenlerin söylemlerine öfkeli bir şekilde karşılık vermeye devam ediyor.

Salı günü Iowa'daki etkinlikte kendisiyle fotoğraf çektiren bir seçmenin iklim krizi konusundaki görüşleri sebebiyle ön seçimde kendisine oy vermeyeceğini, ancak Kasım'da Donald Trump'la yarışacak olursa destek vereceğini söylemesine tepki gösteren Biden, "Git başkasına oy ver" dedi.

Eski bir eyalet temsilciler meclisi üyesi olan Ed Fallon isimli seçmene, "Gelip benim fotoğraf çektiriyor sonra da oy veremeyeceğini söylüyorsun" diyen Biden, daha sonra karşısındakinin bir Sanders destekçisi olduğunu tahmin etti. Fallon, ön seçimlerde Tom Steyer'a oy vereceğini söyledi.

Steyer, seçmenine destek için bir tweet atarak, "Bir Iowalıya böyle davranılmaz" yazdı.

Biden'ın seçmenlere verdiği sert tepkiler daha önce de gündeme gelmişti.

Aralık ayında Biden, kendisini eleştiren bir seçmenle kavga etmişti. Oğlu Hunter Biden'ı Ukrayna'da bir enerji şirketinde işe aldırmakla eleştirilen Biden, seçmene "Lanet bir yalancı" ve "Bak şişko" ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca South Carolina'da gerçekleştirdiği halk buluşmasında bir protestocuya sinirlenip, "Sen Trump'a oy vermelisin" demişti.