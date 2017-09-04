Anketlerde düellonun galibi Merkel oldu

Almanya'da genel seçimler yaklaşırken başbakanlık için yarışan iki koalisyon ortağının lideri kozlarını canlı yayında paylaştı. Alman televizyon kanalları ARD, ZDF, RTL ve SAT1'dan eş zamanlı olarak canlı yayınlanan programda Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, 24 Eylül'deki genel seçim öncesi ilk ve son kez karşı karşıya geldi.

Televizyon düellosunda Merkel ve Schulz, göç politikasından dış politikaya, sosyal adaletten güvenliğe dek farklı başlıklarla partilerinin pozisyonunu anlattı. İki lidere de eşit sürede söz hakkının verildiği düellonun galibi yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Başbakan Angela Merkel oldu.

Seçmen Merkel'i daha inandırıcı buldu

ARD televizyon kanalı tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasına göre, ankete katılanların yüzde 55'i Merkel'i daha inandırıcı bulduğunu dile getirdi. Infratest dimap kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, Schulz'un daha inandırıcı olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 35 olarak belirlendi. ARD'den verilen bilgilere göre, Merkel'in daha önceki seçimlerde katıldığı televizyon düellolarına kıyasla bu aldığı en iyi sonuç oldu.

Merkel'in özellikle kararsız seçmeni etkilediğine dikkat çekildi. Buna göre, kararsız seçmenin yüzde 48'i Merkel'i daha inandırıcı bulduğunu belirtti. Schulz'u tercih edenlerin oranı ise yüzde 36 düzeyinde kaldı.

ZDF kanalının televizyon düellosunun ilk yarısında yaptığı ankete göre izleyicilerin yüzde 33'ü Merkel'i daha iyi buldu. Schulz'u daha iyi bulan izleyicilerin oranı yüzde 24 düzeyinde kaldı.

Partililerden övgü

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den ise kendi başbakan adaylarını düellonun galibi olarak gören açıklamalar geldi.

Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier twitter hesabından paylaştığı mesajında Merkel'e atfen "İnsanî, yetkin, kararlı, sorumluluk sahibi” ifadesini kullanarak "Başbakan Angela Merkel inandırıcıydı ve televizyon düellosunun galibi oldu” dedi.

Buna karşılık Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Merkel'in rakibi Schulz'un akşamın galibi olduğunu savundu. Gabriel, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda "Bir CDU üyesi bana şunu yazdı: ‘Martin Schulz puan topluyor, bende daha yetkin olduğu izlenimi yarattı'. Doğru! Tebrikler, Martin!” ifadesine yer verdi.

Schulz: İkinci bir düelloya hazırım

Öte yandan Sosyal Demokratların başbakan adayı Martin Schulz, rakibi Merkel ile canlı yayında yine karşı karşıya gelmek istediğini söyledi. Schulz, yayın sonrasında yaptığı açıklamada "İkinci bir düello kesinlikle anlamlı olurdu” dedi. İkinci bir televizyon düellosu için hazır olduğunu belirten Schulz, dijitalleşme veya geleceğe ilişkin meselelerin bu yayında dile getirilemediğini ifade etti.

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AFP/Reuters/dpa, JD/HS