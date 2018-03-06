Anketler de yapıldı; Levent Gültekin cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor

Gazeteci Levent Gültekin'in 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olmayı değerlendirdiği öğrenildi.

Aralarında akademisyen ve ekonomistlerin de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından bir grup ismin Gültekin'in adaylığına ilişkin çalışma yürüttüğü, bu kapsamda bir dizi kamuoyu araştırması çalışmasının da yaptırıldığı belirtiliyor.

Oluşumun kendini "demokrat" olarak tanımladığı, ve "kimlik, mezhep, inanç ve ideoloji ayrımı yapmadan toplumun her kesimini kucaklamayı hedeflediği" bilgisi kulislere yansıdı.

Öte yandan, T24'ün muhataplarından teyit almadığı bir bilgiye göre, yaptırılan kamuoyu araştırmalarında Gültekin'in cumhurbaşkanı adaylığına yüzde 7 dolayında destek sonucuna ulaşıldı. Gültekin'in adaylığı konusundaki açıklamanın grup içinde yapılan değerlendirme ve anket sonuçlarının ele alınmasının ardından yapılmasının planlandığı öğrenildi.