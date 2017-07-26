T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Anketler: Almanlar tatil için Türkiye'yi tercih etmiyor

Türkiye ve Almanya ilişkilerindeki gerginlik devam ederken, Almanların Türkiye hakkında ne düşündüklerine dair yapılan anketlerde Almanların Türkiye'de tatil yapmaktan kaçındığı sonucu çıktı.

26 Temmuz 2017 12:04

En son yapılan anketler Türkiye ile Almanya arasındaki artan gerginliğin Almanların Türkiye hakkındaki fikirlerine ve seyahat tercihlerine yansımaları ile ilgili tabloyu ortaya koydu.

Almanya'nın önemli haber portallarından Der Spiegel'in yaptığı bir ankete göre, 5092 katılımcının yüzde 92'si Türkiye'deki mevcut siyasi koşullar altında bu ülkeye tatile gitmeyi düşünmüyor.

Kamuoyu araştırması enstitüsü YouGov'un anketinde de benzer sonuçlar çıktı. Mevcut durumda Türkiye'ye ankete katılanların sadece yüzde 5'i seyahat etmek isterken, yüzde 89'u Türkiye'ye tatile gitmeyeceğini söyledi.

Ankette 10 Almandan 8'i Türkiye'nin demokrasi olduğuna inanmadığını söylerken, ikili ilişkilerdeki mevcut gerginlik nedeniyle Berlin'in tutumunun Ankara'ya karşı sertleşmesini isteyenler de aynı şekilde çoğunluktaydı.

Türkiye'nin AB üyeliği için ise ankete katılan Almanların yüzde 84'ü karşı olduğunu söyledi. Ankete katılanların yüzde 82'si ise Türk siyasetçilere Almanya'da etkinlik yasağı getirilmesini istedi.

Aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin Türkiye'de tutuklanmasının ardından iki ülke ilişkileri tekrar krize girdi. Almanya Türkiye ilişkilerindeki gerginlik 16 Nisan referandumu döneminde Almanya'nın Türk siyasetçilerin kampanya etkinliklerini engellemesi, bunun üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nazi uygulamaları" benzetmesi ve sonrasında Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ve daha sonra Konya'daki NATO üssündeki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemesi ile tırmanarak devam ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/DW, SSB/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeAlmanyaAlmanların TürkiyeDer SpiegelYouGovAlmandanBerlinAnkaraAlmanlarınTürkAlmanPeter SteudtnerNisanAlmanya TürkCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiye AlmanKonya NATODeutsche Welle Türkçe Dpa/DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24