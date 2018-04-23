"Anketçi Adil Gür, hangi rakamı verirse 9 puan düşün; tabii bu sefer yüzde 70 falan demezse!"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, referandumda yüzde 60 'Evet' çıkacak diyen A&G’nin sahibi, anketçi Adil Gür için, "Hangi rakamı verirse 9 puan düşün" dedi. Hakan tepkisini "Tabii Adil Gür bu sefer de ‘yüzde 70’falan demezse" sözleriyle gösterdi.
Referandumun ‘kaybedeni’ olarak değerlendirilen A&G’nin sahibi Gür, “İtibar kaybettik ama bir sonraki seçimde geri kazanmaya çalışacağız” demişti. Gür, referandumda sonucun yüzde 60 oranında ‘evet’ çıkacağını söylemişti.
Hakan bugünkü yazısında Gür'e tepki göstererek şöyle konuştu:
Referandumda Adil Gür’ün tahmini şöyleydi:
- Evet: Yüzde 60.8
- Hayır: Yüzde 39.2
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Normalde Adil Gür’ün anketçiliği bırakması lazım!
Ama burası Türkiye ve göreceksiniz Adil Gür yeniden sahneye çıkacak ve anket sonucu falan açıklayacaktır.
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O zaman önlemi şöyle alalım:
Adil Gür anket sonucu açıkladığında...
Kararsızları dağıtır gibi bir eksiltme yapalım:
Şöyle yüzde 9’luk bir eksiltme.
Belki bu yolla gerçeğe yaklaşmış oluruz.
Tabii Adil Gür bu sefer de ‘yüzde 70’falan demezse!