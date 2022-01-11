Anket sonuçları, AKP MYK'da Erdoğan'a sunuldu; "20 Aralık'tan sonra oyumuz artıyor"

Kur korumalı TL mevduatı uygulamasının da içinde yer aldığı, yeni ekonomik tedbirlerin açıklandığı 20 Aralık sonrası "ekonomide yaşanan gelişmelerin" AKP'nin oylarına yansıdığı savunuldu. Anket sonuçları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulurken, AKP kaynakları, "20 Aralık'tan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AKP tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.

AR-GE ve Eğitim Başkanlığının sunumunda 20 Aralıkta açıklanan yeni ekonomi modelinin AKP'nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı belirtildi. Ankette sorulan “Bu sorunu kim çözer” sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin öne çıktığı ifade edildi. MYK toplantısında teşkilatlara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri de ele alındı.

Anketten çıkan sonucu aktaran AKP kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 Aralık'tan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

Toplantıda Dış İlişkiler Başkanlığı'nın yaptığı sunumda da Kazakistan'da yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.