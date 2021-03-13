Anket: Seçmenin "asla oy vermem" dediği partiler hangileri?

Metropoll'un araştırmasına göre, seçmenin "Asla oy vermem" dediği siyasi partiler arasında yüzde 26,4 ile AKP ilk sırada, yüzde 26 ile de HDP ikinci sırada yer alıyor.

Metropoll Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinin şubat ayı sonuçları açıklandı. Katılımcılara, "Asla oy vermem dediğiniz bir siyasi parti var mı, varsa hangisi?" diye soruldu.

Anketin sonuçlarına göre, seçenin yüzde 26,4'ü, "AKP'ye asla oy vermem" derken, yüzde 26'lık kesim ise HDP'ye oy vermeyeceğini söylüyor.

CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranının yüzde 12,8 olduğu, "Cevap yok" diyenlerin oranının da yüzde 24,4 olduğu görülüyor.

AKP'li seçmenin yüzde 30,9'unun CHP'ye, CHP'li seçmenin ise yüzde 60,4'ü AKP'ye, yüzde 14,3'ü HDP'ye 'asla oy vermeyeceğini' ifade etti.

HDP'li seçmenler arasında 'AKP'ye oy vermeyeceğini' söyleyenlerin sayısı yüzde 64,1, MHP'ye oy vermeyeceğini söyleyenlerin sayısı ise yüzde 13,1 olarak belirlendi.