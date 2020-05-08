Anket: Salgın döneminde AKP'nin oyu arttı, CHP'nin azaldı

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki , yeni tip Koronavirüs salgınının siyasi partilerin oy oranını nasıl etkilediğine ilişkin 12 ilde gerçekleştirdikleri anket çalışmasını anlattı. Selçuki, ''AK Parti’nin yüzde 35.8 den yüzde 39.0’a kadar geldiğini, CHP’nin ise yüzde 19.7 bandında kaldığını görüyoruz. CHP kazandığı zaferi, geniş kitleleri ikna edecek bir stratejiye dönüştüremedi’’ dedi.

Her ay iki kez farklı konularda 12 ilde 1537 kişi ile yapılan araştırmaların sonucunu Türkiye Raporu sitesinde yayınlayan Selçuki son anket çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

''Anketi Türkiye çapında 4- 5 Mayıs tarihlerinde 1537 kişiyle yaptık. AK Parti’nin yüzde 35.8’den yüzde 39.0’a kadar geldiği görülüyor. MHP ise yüzde 8 civarında. CHP ise yüzde 19.7. Sonuçları parti bazında değil ittifak bazında değerlendiriyoruz. Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman son 6-7 aydır yüzde 50’ye en yaklaştıkları yerlerdeler yüzde 47 civarındalar. 7 Ay öncesinde yüzde 43 civarlarındaydı."

"Pandemi, korku ve güvensizlik ortamı yarattı"

"Dünyanın başka yerlerinde de gördüğümüz gibi pandemi çok büyük korku ve güvensizlik ortamı yarattı. Böyle bir ortamda mevcut iktidarlar zaten puan kazanıyor. AK Parti’den biraz daha oy alma ihtimali varmış gibi gözüken Gelecek ve Deva Parti’sinin bu dönemde çok kenarda kaldığı gözüküyor. Doğal bir sonuçtur çünkü yeni kurulan muhalefet partileri medyada çok yer bulamıyorlar. Kendilerini anlatmakta güçlük çekiyorlar. Bunu aşabilmenin yolu sokak siyaseti yapabilmek ki o da şu an mümkün değil. Dolayısıyla seçmene kendini anlatabilme fırsatını henüz bulamadı. Korona'nın sosyal yaşama getirmiş olduğu olağanüstü durumun geçmesini bekliyorlar."

'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy vermezsiniz' sorusundan çıkan tablo:

"Yüzde 30.7 AK Parti’ye kesinlik oy vermem dedi. Aynı cevap CHP için 19.5. CHP Yerel yönetim seçimlerinde kazandığı zaferi ve bugüne kadar gösterdiği iyi performansı halkın daha geniş kitlelerini ikna edecek bir stratejiye dönüştüremedi. Pandeminin sağlık katkıları, ekonominin sağlık katkıları ve yerel yönetimlerin çok önemli bir kısmını elinde tutan muhalefet partisi var. Bu koşullarda oylarının artmasını beklersiniz ama öyle bir sonuç görmüyoruz’."