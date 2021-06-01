Anket: Rusya'da halkın yüzde 71'i 'gulag benzeri bir sistemin' geri getirilmesini destekliyor

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Rusya'da yapılan bir ankete göre ülkedeki her 10 kişiden 7'si Joseph Stalin döneminde kullanılmaya başlanan gulag işçi kamplarını andıran bir sisteme dönülmesine destek veriyor.

Rusya'da geçen haftalarda birkaç bakan ve yetkili, Koronavirüs'ün yarattığı göçmen işçi yokluğunu doldurması için 188 bin tutuklunun kullanılmasını önerdi.

Birçok uzman, planı Sovyetler Birliği'nde yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan gulaglara benzetti. Yetkililer ise yeni sistemin "insani koşullara sahip olacağını" ifade etti.

Devlet destekli kamuoyu araştırma kurumu VTsIOM'in aktardığına göre halkın yüzde 71'i göçmen işçiler yerine hüküm giymiş mahkumların çalıştırılmasını destekliyor. Ankete katılanların yüzde 21'i ise fikre karşı çıktı.

Yeni sistemin meclis gündemine alınması durumunda büyük inşaat projelerinde artık mahkumlar çalıştırılabilir.