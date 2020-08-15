Anket: Rusya'da doktorların yarısından fazlası yeni geliştirilen Covid-19 aşısına güvenmiyor

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Rusya'da çalışan doktorların yarısından fazlası Sağlık Bakanlığı'nın geçen günlerde tescillediği Koronavirüs aşısını yaptırmaya hazır olmadıklarını söyledi.

Doctor's Handbook aplikasyonu tarafından yapılan ankete katılan 3 binden fazla doktorun sadece yüzde 24.5'i aşı yaptırmayı kabul edeceklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 52'si ise aşıyı olmayacaklarını ifade etti.

Aşıyı yaptırmayacağını söyleyenlerin yüzde 66'sı gerekçe olarak ilacın etkili olduğuna dair yeteri kadar veri bulunmamasını ve yüzde 48'i de çok hızlı geliştirilmesini gösterdi. Doktorlara birden fazla neden sunma hakkı verildi.

Aşıyı yaptırmayacağını söyleyen Rus doktorların yüzde 20'si yine de "Sputnik V"yi hastalarına önereceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Oleg Salagay, güvenin yıllar süren uygulamalar sonucu kazanılacağını söylerken, "İnsanlar güveni aşının etkisi ve güvenliği hakkındaki resmi değerlendirmelerle karıştırmamalı" dedi.