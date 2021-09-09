Anket: Rusların çoğunluğu ülkelerinin uluslararası düzeyde izole olduğuna inanıyor.

T24 Dış Haberler

Yapılan bağımsız bir ankete göre Rusların çoğunluğu, ülkelerinin dünya sahnesinde izole olduğuna inanıyor.

Levada Merkezi tarafından yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 57'si ülkelerinin uluslararası düzeyde izole olduğuna inanırken, yüzde 38'i karşıt yönde fikir beyan etti.

Katılıcımların yüzde 70'i Çin ve yüzde 82'si Belarus hakkında olumlu görüşlere sahip olduklarını belirtirken, Ukrayna ve Gürcistan'da bu oran yüzde 39 ve yüzde 55'te kaldı.

Katılımcıların yüzde 39'u ABD, yüzde 46'sı AB hakkında olumlu görüşlere sahip olduklarını söyledi.

Ankete göre Rusların yüzde 44'ü Rusya'nın Batı'ya müttefik gibi yaklaşması gerektiğini düşünürken yüzde 29'u rakip, yüzde 13'ü dost, yüzde 5'i de düşman olarak yaklaşılması gerektiğini söyledi.